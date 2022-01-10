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Manisa'nın Akhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Tütenli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanda odun topladıktan sonra eve dönen M.Y. (64), kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun son tarafına devrildi. Devrilen traktörün altına kalan M.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemelerin ardından M.Y.'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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