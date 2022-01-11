Kuruyan Marmara Gölüne hayat verecek proje başladı Manisa'nın kuş cenneti olarak adlandırılan Marmara Gölü'nü kurtarmak için harekete geçildi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Marmara Gölü çevresine 900 bin fidan dikilerek kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları oluşturulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyan Marmara Gölüne hayat verecek proje başladı Manisa'nın kuş cenneti olarak adlandırılan Marmara Gölü'nü kurtarmak için harekete geçildi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Marmara Gölü çevresine 900 bin fidan dikilerek kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları oluşturulacak

İHA

Yaşanan küresel ısınma ve kuraklık sonucu kuruyan, bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan Manisa'daki Marmara Gölüne yeniden hayat verecek proje İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Kuruyan gölün eski günlerine döndürülmesi için başlayan projede ekosistemi yeniden tesis ederek, mevcut olan flora ve faunanın korunup geliştirilmesi ve sürekliliğinin devam ettirilmesi amaçlanırken, oluşan su açığının da yok edilmesi hedefleniyor.

Kuruyan Marmara Gölüne hayat verecek proje başladı Manisa'nın kuş cenneti olarak adlandırılan Marmara Gölü'nü kurtarmak için harekete geçildi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Marmara Gölü çevresine 900 bin fidan dikilerek kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları oluşturulacak

Yaşanan küresel ısınma ve kuraklık sonucu kuruyan, bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan Manisa'daki Marmara Gölüne yeniden hayat verecek proje İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Kuruyan gölün eski günlerine döndürülmesi için başlayan projede ekosistemi yeniden tesis ederek, mevcut olan flora ve faunanın korunup geliştirilmesi ve sürekliliğinin devam ettirilmesi amaçlanırken, oluşan su açığının da yok edilmesi hedefleniyor.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinin güneyinde bir alüvyal set gölü olan ve 2017 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Marmara Gölü yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkisiyle tamamen kurudu. Kuruyan Gölü kurtarmak için önemli bir projeyi hayata geçiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü kuruyan gölün çevresini ağaçlandırarak, hem vahşi sulamanın önüne geçmeyi hedefliyor hem de tahrip olan flora ve faunayı yeniden hayata geçirmeyi amaçlıyor. Civar köylerden sezonluk işçilerle başlatılan proje kapsamında göl havzasının etrafına farklı ağaç türlerinin fidanları dikilmeye başlandı.

Toplamda 764 hektar alanda 900 binin üzerinde fidan dikilecek
Manisa Valiliği koordinasyonunda Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün genel müdürlükleri tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kuruyan gölün eski günlerine döndürülmesi amaçlanıyor. Göl ve havzasındaki ekosisteminin yeniden tesis edileceği projede, mevcut olan flora ve faunayı tekrar tesis edilip, korunarak geliştirilecek ve sürekliliği devam ettirilecek. Gölde oluşan su açığının da bu faaliyetlerle yok edilmesi amaçlanıyor. İlk etapta 65 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başlarken, 20 bin selvi 65 bin dişbudak olmak üzere toplam 85 bin fidan dikilecek. 2022 yılı sonbahar ve 2023 ilkbahar döneminde de 150 bin fidan daha dikilerek 165 hektar daha ek olarak ağaçlandıracak. Toplamda 764 hektar alanda 900 binin üzerinde fidan dikerek ağaçlandırmanın tamamlanması hedeflenen alanda kuş popülasyonunun sürekliliğini sağlamak için farklı tür kuşların yumurtlama alanlarının da yeniden oluşturulması gerçekleştirilecek.

"Proje sayesinde gölün su tutma seviyesi artacak"
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, "Manisa Valiliğimizin koordinasyonunda Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün genel müdürlüklerinin işbirliği protokolü kapsamında ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu faaliyetin sonunda, bozulan doğal yapısını ve dengesini kaybolan su miktarını tekrar geri kazanmayı hedeflemekteyiz. Bu yıl itibariyle bir ay önce başladığımız çalışmalarda 65 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başladı. Ocak ayında 20 bin selvi 65 bin dişbudak olmak üzere 85 bin fidan dikilecek. 2022 yılı sonbahar ve 2023 ilkbahar döneminde de 150 bin fidan daha dikilerek 165 hektar daha ek olarak ağaçlandıracağız. Toplamda burada 764 hektar alanda yaklaşık 900 bin adet fidan dikmeyi hedeflemekteyiz. Proje tamamlandığında buranın doğal flora ve faunası yerine gelmiş olacak. Mevcut türler korunmuş, genişletilmiş ve sürekli hale getirilmiş olacak. Burada geçmiş dönemlerde kuş popülasyonunun çok yüksek olduğu, yumurtlama alanlarının yok olduğu ve tahrip edildiği söylenmekte. Bu dikimler sayesinde kuşların da tekrar yuvalarına dönemsi sağlanacak ve gölün su tutma kapasitesi artırılacaktır" dedi.

"Orman köylüsüne de gelir sağlanıyor"
Yaptıkları çalışmada sezonluk işçilerin çevredeki orman köylülerinden alındığını anlatan Demir, "Ormancılık faaliyetlerinde bizim öncelikli hedefimiz orman köylüsünü işlevlendirmek ve dikim alanlarında bu insanlarımızı çalıştırarak gelir elde etmelerini sağlamak. İlk hedefimiz bu. Bu nedenle orman köylümüzü ilk olarak çalıştırıyoruz. Manisa ve İzmir'de yaptığımız tüm faaliyetlerde öncelikle orman köylüleri fidan dikim faaliyetinde bulunmakta. Burada da aynı durum söz konusu. Orman köylümüz burada çalışarak evlerine gelir elde etmekteler" diye konuştu.

"Gölün sadece sulak alan bölgesi ağaçlandırılacak"
Dikim çalışmalarında 13 farklı türden ağacın kullanılacağını ve karışık bir orman yapısının sağlanacağını anlatan Demir şunları söyledi: "Burada dikilen fidanlar yörenin yetişme ortamına uygun olan, suya ve tuza dayanıklı olan türler tercih ediliyor aynı zamanda yöre halkına gelir getirecek türler tercih ediliyor. Mahlebinden sumağına, iğdesinden sedirine dişbudağından alıçına değişik 13 farklı tür dikimi yapılacak. Burada farklı bir orman yapısı karışık bir orman yapısı tesis edilecek. Suyun etkisini azaltmak için drenaj kanalları oluşturulacak. Aynı zamanda bu alanın tamamının ağaçlandırılacağı düşünülüyor böyle bir şey yok. Sadece Marmara Gölünün hassas koruma alanı, sulak alan bölgesi dikime konu. Diğer alanlar su tutma kapasitesini artırmak için tekrar aynı şekilde muhafaza edilecek."

"Gölümüz tarlaya döndü"
Fidan dikim işleminde çalışan orman köylülerinden Fatma Yavuzer, "Çiftçiyiz. Gölün çevresine selvi ve dişbudak ağacı dikiyoruz. Gölün kurumasına çok üzüldük. Bütün hayvanlar buradan su içiyordu" derken, Şengül Üstün ise, "Biz çok üzüldük. Bir kaç sene önce dağlardan buraya bakardık manzara çok güzeldi. Burada balıkçılık yapılıyordu. Çevre köyle balıkçılıkla kalkınıyordu. Sonra bu hale geldi. Keşke eski haline gelse göl tarla olmuş. Su vardı buralarda. Burada hem ağaçlandırma yapıyoruz hem de gelir sağlıyoruz. Allah razı olsun şeflerimizden biz sezonluk işçiyiz. Kışın çalışıyoruz evimize para götürüyoruz" dedi. Nermin Çalayır isimli çalışan da, "Geçimizi bu şekilde sağlıyoruz. Evimize ekmek götürüyoruz. Sağ olsunlar devamlı iş veriyorlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor transferde Sinan Akaydın'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Turgutluspor transferde Sinan Akaydın'ı kadrosuna ...
Salihli’de karma sergi açıldı
YEREL HABERLER Salihli’de karma sergi açıldı
Üzüm bağlarında budama çalışmaları devam ediyor Bir yandan budama yaparken bir yandan da çoban üzümlerini yiyorlar
YEREL HABERLER Üzüm bağlarında budama çalışmaları devam ediyor Bir ...
Anadolu'nun kadın kıyafetleri Osmanlı Müzesinde sergileniyor
YEREL HABERLER Anadolu'nun kadın kıyafetleri Osmanlı Müzesinde ...
Başkan Çetin Akın gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın gazetecilerle buluştu
Somaspor golcü aldı
YEREL HABERLER Somaspor golcü aldı
Sancaklıbozköy'e değer katacak projede sona gelindi
YEREL HABERLER Sancaklıbozköy'e değer katacak projede sona gelindi
Manisa'da sentetik uyuşturucularla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da sentetik uyuşturucularla yakalanan şahıs ...
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını ...
Salihli’de esnaf 8. kez Yüksel Hisar’ı seçti
YEREL HABERLER Salihli’de esnaf 8. kez Yüksel Hisar’ı seçti
Turgutlu Belediyesinde sosyal denge tazminatları bin 100 TL'ye yükseldi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinde sosyal denge tazminatları bin ...
Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı Hem fidan üretiyorlar hem bahçe kuruyorlar Fidan satışları pandemiyle birlikte arttı
YEREL HABERLER Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem ...
Manisa FK, Yasin'in transferini açıkladı
YEREL HABERLER Manisa FK, Yasin'in transferini açıkladı
Özgür Sert Turgutluspor'da
YEREL HABERLER Özgür Sert Turgutluspor'da
MASKİ, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi ile kalplere dokunuyor
YEREL HABERLER MASKİ, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi ile kalplere ...
Halılar Mahallesi'nde içme suyu verimliliği için sondaj açıldı
YEREL HABERLER Halılar Mahallesi'nde içme suyu verimliliği için ...
Başkan Akın haftaya gıda çarşısında başladı
YEREL HABERLER Başkan Akın haftaya gıda çarşısında başladı
Manisa FK, Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Manisa FK, Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'ı ...
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Manisalı basın mensuplarını ağırladı
Salihlili kahvecilerden mevcut başkana güvenoyu
YEREL HABERLER Salihlili kahvecilerden mevcut başkana güvenoyu
Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Manisa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.