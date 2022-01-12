Manisa’da bin 25 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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Manisa’nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde toplam bin 25 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.

Gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün getiren ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri M.Ö.(42) yönetimindeki aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada hap, damla, jel, mendil ve çikolata olmak üzere toplam 1025 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.

Araçta ele geçirilen kaçak cinsel içerikli ürünlere el konulurken, şüpheli M.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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