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Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı Manisa'da 3 araç kaza yaptı, 1’i polis 2 kişi yaralandı Araç yangını için çevre güvenliği alan polis aracına çarpan minibüs karşı şeride geçerek otomobile çarptı

İHA

Manisaİzmir çevre yolunda yanan bir araç için çevre güvenliğini sağlayan polis arabasına servis minibüsü çarptı. Minibüs karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı Manisa'da 3 araç kaza yaptı, 1’i polis 2 kişi yaralandı Araç yangını için çevre güvenliği alan polis aracına çarpan minibüs karşı şeride geçerek otomobile çarptı

Manisaİzmir çevre yolunda yanan bir araç için çevre güvenliğini sağlayan polis arabasına servis minibüsü çarptı. Minibüs karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden geçen Manisaİzmir Çevreyolunun Manisa istikametine doğru yanan bir araç için karşı şeritte çevre güvenliği için tedbir alan 45 A 5434 plakalı polis aracına Mehmet M. idaresindeki 45 J 0367 plakalı servis minibüsü çarptı. Polis aracına çarpan minibüs hızını alamayarak karşı şerde geçip Ali İsmet Uçar idaresindeki 45 YN 666 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle Manisaİzmir çevre yolunun her iki şeridinde de trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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