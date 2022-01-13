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Manisa'da 5 şahsın evine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile birlikte 5 kişi yakalandı. 5 kişiden 3'ü gözaltına alınırken 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'da 5 şahsın evine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile birlikte 5 kişi yakalandı. 5 kişiden 3'ü gözaltına alınırken 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Sarısu Mahallesinde bugün saat: 13.00’da Alaşehir Jandarma Komutanlığınca, Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararının ardından H.K. (52/K), D.Y. (32/K), M.T. (17/E), A.Ç.(33/E), M.C. (42/E) isimli şahısların evlerinde yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu içme aparatı, 20 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. H.K., D.Y., M.T., A.Ç. ve M.C. isimli şahıslardan kan ve idrar örnekleri alınırken, A.Ç. ve D.Y. isimli şahıslar alınan ifadesine müteakip serbest bırakıldı. H.K., M.C. ve M.T. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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