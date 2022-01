Pakdemirli: Brusella, şarbon ve veba aşılarının bedelini almayacağız (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, GÜVELİ VE KUZUKÖY BARAJLARINI HİZMETE AÇTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Kula ilçesindeki programının ardından Demirci ilçesine geçti. Bakan Pakdemirli, burada düzenlenen törenle Güveli ve Kuzuköy barajlarını hizmete açtı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, Manisa'nın tarımda Türkiye'yi sırtlayan bir şehir olduğunu belirtip, "Neresine tohum saçsan bereket sunan, neresine bahçe kursan meyveleri lezzet saçan bir şehir. Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Manisa'mızın potansiyelini çok iyi biliyor, desteklerimiz ve yeni yatırımlarla sizlerin yanında oluyoruz. Son 19 yılda Manisa'ya toplamda 13,7 milyar TL tarımsal destek sağladık. Bunun yaklaşık 3 milyar TL'sini son 3 yılda ödedik. Bu destekler ve yeni projelerimiz sayesinde Manisa'nın bitkisel üretim değeri, son 3 yılda yüzde 80 gibi önemli bir artışla 7,5 milyar liraya ulaştı" dedi.

MANİSA'YA SU ALANINDA 2,7 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Demirci ilçesine ise 460 milyon TL'lik destek verildiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 280 projeye, toplam 3,2 milyon TL hibe ödedik. Bununla birlikte 811 bin fidanı toprakla buluşturduk, 3 mesire yeri ve bir bal ormanı tesis ettik. Demirci'de

ORKÖY kapsamında 374 aileye 2,1 milyon TL kredi ve hibe desteği sağladık. Su, bu yüzyılın en değerli ve en stratejik kaynağı. Su olmadan yaşam da yok, üretim de yok. Su yoksa toprak bile bize küsüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bir damla suyumuzu bile ziyan etmeden, suyun gücünü milletimizle, Manisalı hemşerilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Son 19 yılda Manisa'ya su alanında toplam 2,7 milyar TL'lik yatırım yaptık. 27 baraj, 11 gölet, 8 yeraltı depolaması, 1 içme suyu tesisi, 1 hidroelektrik enerji santrali, 43 sulama tesisi, 75 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 165 su yatırımını Manisa'mıza kazandırdık" diye konuştu.

ZİRAİ GELİRDE 225 MİLYON TL ARTIŞ

Bakan olduktan sonra baba ocağı Manisa'ya ayrı bir önem verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, "En fazla ziyaret ettiğim, yatırımlarını birebir takip ettiğim bir şehir Manisa. Son 3,5 yılda Manisa'ya su alanında 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. 16 baraj, 16 sulama tesisi, 7 taşkın koruma tesisi, 8 yeraltı depolaması ve 1 hidroelektrik enerji santralini bu dönemde hizmete aldık.104 bin dekardan fazla alanı sulamaya açtık. Sulamaya açılan bu alanlar sayesinde zirai gelirde 225 milyon TL artış sağladık. Tabii bu yatırımlardan Demirci ilçemiz de nasibini aldı. Son 19 yılda Demirci'de su alanında ciddi yatırımlara imza attık, tarımdan içme suyuna kadar onlarca tesisi halkımızın hizmetine sunduk. Demirci ilçemizde 6 barajı tamamlandık. Böylece toplamda su depolama hacmimiz 4,9 milyon metreküpe ulaştı" dedi.

PROJE MALİYETLERİ 300 MİLYON TL

Alaağaç, Boyacık ve Hüdük barajlarının inşaatının devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Çanakçı, Kuzeyir, Mahmutlar ve Yaşiloba barajlarımızın ise proje çalışmaları devam etmektedir. Bu projelerin yaklaşık maliyeti 300 milyon TL olup, bu tesisler Manisa'mızın bereketine bereket katacak modern sulamanın alt yapısını oluşturacaktır. Bugün de Demirci'de toplam maliyeti 74 milyon TL'yi bulan iki barajımızı hizmete alıyoruz. Bunlardan birincisi Kuzuköy Barajı. 38 milyon TL'ye mal olan Kuzuköy Barajı temelden 39 metre yüksekliğe ve 873 bin metreküp su depolamasına sahip.19 Ocak tarihinde sulamanın ihalesini gerçekleştireceğiz. İnşallah en kısa sürede bu inşaatları tamamlayarak bin 500 dekar tarım arazisini modern sistemlerle sulamaya kavuşturmuş olacağız. Demirci'de su alanında hizmete alacağımız ikinci yatırımımız Güveli Barajı. Temelden 31 metre yüksekliğe ve 690 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Güveli Barajımız da su depolanıyor. 36 milyon lira maliyetli bu barajın yanında, sulama yatırımlarımız da devam ediyor. Bu yatırımlar bittiğinde Güveli Barajı ile bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açacağız. Devam eden baraj ve göletlerimiz de tamamlandığında toprakların bereketi artacak, verimlilik yükselecek, özellikle son yıllarda meyvecilikte gerçekleşen atılım, daha da yukarı seviyelere ulaşacaktır. Kısacası Demirci tarım ve hayvancılıkla bir üst sınıfa çıkacak" diye konuştu.

'9 BİN 189 TESİS HİZMETE AÇILDI'

Kontrolsüz suyun zararlarına karşı, taşkın koruma tesisleri ile can ve mal güvenliğinin güvence altına alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 19 yılda, su alanında günümüz rakamlarıyla toplam 284 milyar TL'lik yatırım yaparak, 9 bin 189 tesisi hizmete açtık. Son 3,5 yılda ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajlarla hızımızı kat be kat artırdık. 60 milyar TL'lik yatırımla, 1500 tesisi tamamladık. Tam 126 barajı hizmete açtık. 2023'e kadar 150'ye ulaştırmayı hedeflediğimiz yer altı barajlarımızın, 50'sini bitirdik. 21 Ekim'de sonuçları kamuoyuna açıklanan Su Şurası'nda, ülkemizin sadece 21'inci yüzyıldaki su ihtiyacını değil, aynı zamanda 22'nci yüzyıldaki ihtiyacını da ele alarak, tedbirlerimizi daha somut hale getirdik" dedi.

'İŞTE BİZ BÖYLE İCRAATLARIMIZLA KONUŞURUZ'

'İşte biz, böyle icraatlarımızla konuşuruz' diyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz, devletimiz için çalıştıkça, milletimize sahip çıktıkça, bazen siyasi darbelerle, bazen ekonomik darbelerle, bazen sokak hareketleriyle, bazen yabancı yaptırımlarla bize boyun eğdirmeye çalışacaklar. Ama bizim boynumuz rükûda, bizim belimiz secdede eğilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, dimdik bir devlettir. Recep Tayyip Erdoğan, dimdik bir Cumhurbaşkanıdır."

'TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Şanlıurfa'daki şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Pakdemirli, "Cenazede Murat şehidimizin eşi 'Ben seni yüreğime sığdıramadım, seni kefenlere sığdırmışlar' dedi. Derinden etkilendim. Bu milletin anaları, gelinleri çok ağladı, çok ağıt yaktı. Bu acıları da unutmadık, yaşatanları da. Hepsinin hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Dicle'nin kuzularını, çakallara kaptırmak niyetinde değiliz. Gençlerimize uzanan elleri kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Biz, teröriste terörist diyemeyenlerle yol yürümeyeceğiz. Sayın Bahçeli'ye 'Sarayın sözcüsü' diyen Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın. Kendisi bizatihi Kandil'in sözcüsüdür. Bizim şehit analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına sözümüz var. Teröre geçit vermeyeceğiz" dedi.

'KEŞKE O POZLARI VERİRKEN ŞEHİTLERİ DÜŞÜNSEYDİN'

Mecliste PKK'lılarla fotoğraf çektiren bir milletvekili olduğunu belirten Pakdemirli, "Biliyorsunuz, Meclis'te, PKK'lılarla fotoğraf çektiren bir milletvekili var. Dün duygusal açıklamalar yapmış. Ben de diyorum ki, keşke o fotoları çektirirken sen de şehit nişanlılarını düşünseydin. Keşke o pozları verirken sen de şehit sözlülerini, şehit eşlerini de düşünseydin. Keşke poz verdiğin o silahlarla, kaç gencimizi şehit ettiler, onu düşünseydin. Bunlar, kuzu postuna bürünmeyi bıraksınlar. Bunun başka açıklaması yok. HDP, sırtını PKK'ya dayamış. Zillet ittifakı, sırtını HDP'ye dayamış. O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı. Susuyorlar. Sükut, ikrardandır. Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani, 'Safımız da tercihimiz de belli' diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin; biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisigönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez" diye konuştu.

'DÜN BAŞÖRTÜLÜLERLE HELALLEŞİYORLARDI, BUGÜN SÖVÜYORLAR'

CHP gündemine de değinen Bakan Pakdemirli, "CHP'nin dini değerlerle kavgası bitmiyor çünkü bunlar ikiyüzlü ve samimiyetsiz. Sözde dün başörtülülerle helalleşiyorlardı, bugün sövüyorlar. Yani yalancının mumu, yatsıya da kalmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu, 'Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz.' Kemal Kılıçdaroğlu, hızını alamadı, katıldığı televizyon programında, 'En çok kiminle helalleşmek istiyorsunuz?' sorusuna, 'En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum. Hata yaptık' dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Başkanları ayrı, vekilleri ayrı telden çalıyor. Gelişmiş toplumların iki özelliği vardır. İlki hür teşebbüs; ikincisi ise fikir ve vicdan özgürlüğü. CHP bu ikisinin de karşısında. Bunu da her defasında söylemleriyle doğruluyorlar. İşte CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in geçenlerde yaptığı tam da budur. Orta Çağ zihniyetinin dışavurumudur. Aynı tavrı, 2019'da da CHP Manisa Milletvekilli Bekir Başevirgen de yapmıştı. Bunlar Manisa'ya yakışmıyor" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ZEYTİNCİMİZ KAZANACAK'

Manisa'daki tarımsal üretime de değinen Bakan Pakdemirli, "Üzüm geçen yıl para kazandırdı. Üzüm üreticimiz merak etmesin. Bu yıl da daha çok kazandırması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Malum, kuzey yarım kürenin ilk kirazını Manisa çıkartıyor. Kirazdan önemli ihracat gerçekleştiriyoruz. Kiraz üreticimiz geçen yıl kazandı mı? Kazandı. Bu yıl da kazanacak. Manisa zeytinde Türkiye'de ilk sıralarda, çok sayıda zeytin üreticimiz var. Geçen yılla bu yılki yağ satış fiyatlarınız farklı değil mi? Farklı. Önümüzdeki sezon da emin olun ki zeytincimiz kazanacak" dedi.

'DANE ZEYTİNE PRİM VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Dane zeytinin en çok üretildiği ilin Manisa olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Dane zeytine ilk prim açıklamasını Manisa'da yapmıştık. Dane zeytine prim vermeye devam ediyoruz. Tarım şehri Manisa'mız, üretmeye devam etsin. Maliyetleriniz ne olursa olsun kazanacaksınız, biz bunun için çalışıyoruz. Kimsenin çiftçimizin moralini bozmasına izin vermeyeceğiz. Sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz" diye konuştu.Hande NAYMAN/MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Hande NAYMAN

2022-01-13 19:20:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.