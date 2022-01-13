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Bakan Pakdemirli: “Enflasyonun üzerindeki müsilaj da temizlenecektir” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “17. Etap sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği uygulaması başvurularına başlandı” “Dünyada toprak alanı olarak 31. sıradayız ama tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa’da 1. dünyada da ilk 10’a giriyoruz”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekonomi ve enflasyondaki sıkıntıların geçici olduğunu belirterek, "Sıkıntılar vardır ama bunların ağırlıklı bir kısmı pandemi, kuraklık ve dünyadaki dalgalanmalardan geliyor. İnşallah Türkiye bana göre bir 6 ay içerisinde bunların da üzerinden gelecektir. Nasıl kurun üzerindeki Cumhurbaşkanımızın değimiyle 'müsilaj temizlendiyse' enflasyonun üzerindeki müsilaj da temizlenecektir" dedi.

Bakan Pakdemirli: “Enflasyonun üzerindeki müsilaj da temizlenecektir” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “17. Etap sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği uygulaması başvurularına başlandı” “Dünyada toprak alanı olarak 31. sıradayız ama tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa’da 1. dünyada da ilk 10’a giriyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekonomi ve enflasyondaki sıkıntıların geçici olduğunu belirterek, “Sıkıntılar vardır ama bunların ağırlıklı bir kısmı pandemi, kuraklık ve dünyadaki dalgalanmalardan geliyor. İnşallah Türkiye bana göre bir 6 ay içerisinde bunların da üzerinden gelecektir. Nasıl kurun üzerindeki Cumhurbaşkanımızın değimiyle ‘müsilaj temizlendiyse’ enflasyonun üzerindeki müsilaj da temizlenecektir” dedi.
Bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere Manisa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Demirci ilçesinde muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimde Türkiye’nin dünyadaki konumuyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Pakdemirli, “Son 19 yılda 613 baraj yaptık. Bu rakam sizin için tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinde 275 tane baraj yapıldı, son 19 yılda 613 baraj yaptık. Son 3 buçuk yılda benim başında olduğum bakanlık döneminde 126 tane barajı bitirdik. 60 milyar lira yatırım yaptık. DSİ bütçesini de her sene arttırarak devam ettik. Allah’a şükürler olsun ülkemiz sebze üretiminde Avrupa Birliği’nde 1. dünyada 4. sırada. Meyve üretiminde Avrupa’da 1, dünyada 6. sırada. Hayvancılıkta büyükbaşımız son üç yılda 6,4 büyüdü. 18.4 milyon büyükbaşa geldik. Küçük başta çok daha iyi bir gelişmemiz var. Yüzde 24,5 artışımız var. Onda da 57.4 milyona geldik. Avrupa Birliği’nde büyükbaşta da küçük başta da birinci sıradayız. Bunlar Türkiye için gurur abidesi. Türkiye kaynakları itibariyle en zengin, en fazla toprak alanına sahip değildir. Dünya’da toprak alanı olarak 31. sıradayız ama tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa’da 1. dünyada da ilk 10’a giriyoruz. Bu bizim başarımız değil, bu sizlerin başarısı. Bizim burada yaptığımız destek vermek. Destek bizden gayret sizden, bereket de Allah’tan. Allah çalışana bereketini veriyor” dedi.

“Ekonomik konular geçicidir”
Ekonomi ve enflasyon konusuna da değinen Bakan Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:
“Ekonomimizde bazı problemler olduğu doğrudur. Enflasyonla ilgili yaşadığımız sıkıntılar vardır ama bunların ağırlıklı bir kısmı pandemi, kuraklık ve dünyadaki dalgalanmalardan geliyor. İnşallah Türkiye bana göre bir 6 ay içerisinde bunların da üzerinden gelecektir. Nasıl kurun üzerindeki Cumhurbaşkanımızın değimiyle ‘müsilaj temizlendiyse’ enflasyonun üzerindeki müsilaj da temizlenecektir. Biz bu arada üretimi devam ettirmemiz, pozitif olmamız ve yarınlara umutla bakmamız lazım. Türkiye büyük ülkedir, büyük devlettir. Allah’a şükür ülkemizi hiçbir şey yıkamaz. Ekonomik konular geçicidir, bundan emin olmamız lazım. O yüzden biz üretimde kalmaya devam etmeliyiz.”

17. Etap sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı
Manisa’dan çiftçiye yönelik bir müjde açıklamak istediğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Sabah farklı bir müjde vermiştik, şimdi farklı bir müjdeyi buradan yine medyamız aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşalım istiyoruz. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 17. Etap sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği uygulaması başvurularına başlandı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerde il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Suyumuzun 4’te 3’ünü tarımda kullanıyoruz. Suyu verimli ve tasarruflu kullanmak için modern basınçlı sulama önemlidir. Manisalı hemşerilerimizi bu desteğe başvuru için tarım ve orman il müdürlüklerimize bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Destek bizden üretmek sizden” dedi.
Programa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, ilçe belediye başkanları ve kurum müdür ve amirleri katıldı.

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