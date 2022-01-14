Türk Kızılay'dan görme engelliler için türkülü etkinlik

Manisa'da Türk Kızılay tarafından Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi ile 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Gönüllü Merkezinde düzenlenen etkinlikte, aralarında terörle mücadele gazilerinin de bulunduğu görme engelliler, Genç Kızılay ve Genç Yeşilay Gönüllüleri tarafından bağlama ve gitar eşliğinde söylenen türkülere eşlik ettiler.

Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Esra Karalı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, toplumda herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak, Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak her alanda vatandaşların yanından olduklarını, 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bu etkinliği düzenleyerek, görme engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan ise Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığına düzenledikleri etkinlik için teşekkür etti.

Türk Kızılay tarafından, etkinliğe katılan görme engellilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Manisa İl Kadın Teşkilatı, Genç Kızılay Manisa İl Teşkilatı, Genç Yeşilay Teşkilatı, Türk Kızılay Gönüllüleri ile Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri katıldı.

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