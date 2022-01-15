Salihli'de farkındalık etkinliği

Salihli Belediyesi, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” kapsamında Eczacı Fadime Bolkan İlkokulunda engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” kapsamında Belediye Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ekrem Aysu, Belediye Piyano Eğitmeni Gülmira Ustalar ile birlikte Eczacı Fadime Bolkan İlkokulunda Özel Eğitim Uygulama sınıfı öğrencileri Nehir Ergen ve Melek Tufan’ı ziyaret etti. Belediye Piyano kursu öğrencisi olan 9 yaşındaki Nehir Ergen ve 8 yaşındaki Melek Tufan ile sohbet eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, minik öğrencilere Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın selamını ileterek hediyeler verdi.

Eczacı Fadime Bolkan İlkokulunda düzenlenen etkinlikte görme engelli minik öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Yardımcısı Karaoğlu, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında okulu ziyaret ederek burada öğrenim gören öğrencilerimiz ile güzel zaman geçirdik ve görme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek istedik. Onların ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukların farkında olmak çok önemli. Bugün de yarın da engelli kardeşlerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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