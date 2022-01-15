Minibüs sepetli motosikletle çarpıştı: 1 ölü

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir minibüsün sepetli motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Mahallesi'nden Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ali Kemal S. yönetimindeki 35 KF 9834 plakalı minibüs, tali yoldan ana yola aniden çıktığı iddia edilen Bekir İzmir idaresindeki 45 ET 573 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Bekir İzmir asfalt yola savruldu. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Bekir İzmir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekir İzmir’in cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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