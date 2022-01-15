Manisa OSB'de altyapı çalışmasında dolgu alanı çöktü; 3 itfaiyeci kurtarıldı, 1 işçi öldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Ahmet Çolak'ın (25), 3,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Çolak, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Van´ın Muradiye ilçesinden Manisa´ya çalışmak için geldiği öğrenilen Çolak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-01-15 21:16:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.