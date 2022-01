Manisalılar Derneğinin gecesinde 2 engelliye tekerlekli sandalye

Manisalılar Derneği Alaşehir Temsilciliği tarafından düzenlenen akşam yemeği etkinliğinde 2 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye kazandırıldı.

Alaşehir'deki bir restoranda yapılan etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin, Genel Sekreter Halil Arslan, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Manisalılar Derneği Alaşehir Temsilciliği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için tekerlekli sandalye temini için kaymakam ve belediye başkanından destek istenirken, gecede iki engelliye engelli arabası kazandırıldı.

Manisalılar Derneği Alaşehir Temsilcisi Yeşim Karakaya, "Manisalılar Derneği olarak 17 ilçemizde temsilcilikler oluşturduk. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşarak, onların ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda iki tane tekerlekli araba ihtiyacı olan kardeşimize ulaştık. Bunların ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamız ve belediye başkanımızdan destek istiyoruz. Bizler birer aracı olarak ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, sizlerden destek istiyoruz. Bizler güzel Alaşehir’imizin kalkınması için her zaman destek vermeye hazırız." dedi.

Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin, "Dernek olarak tüm ilçelerde örgütlendik. Tüm ilçe temsilcilerimizi ziyaret ederek, düzenledikleri etkinliklere katılıyoruz. Bugün de Alaşehir temsilciliğimizin düzenlediği etkinliğe katıldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise, "Sivil toplum örgütleri, dernekler, bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Sizlerin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz ve destekliyoruz. Yaptığınız çalışmalarda bize düşen ve bizim yapacağımız bir katkı olduğu zaman, sizlere her zaman destek verecek bir kardeşiniz olduğunu bilin. Bize düşen ne varsa belediye olarak destek vermeye hazırız." dedi.



"Devlet ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanındadır"

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da şunları söyledi: "Sizler sessiz yığınların seslerini bizlere en iyi duyuran mercilersiniz. Fakirin sahibi devlettir. Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde hiç kimse sahipsiz değildir. Hiç kimse muhtaç değildir. Devlet vatandaşını aç bırakmaz, açıkta bırakmaz. Devlet ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanındadır. Yeter ki haberi olsun. Burada da haber veren siz oldunuz. Tekerlekli araba ihtiyacı olan ailemize tekerlekli sandalye temin ederiz."

