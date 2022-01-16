Manisalı yazarlar okuyucularıyla buluştu

Manisalı yazarlar Mehmet Palabıyık, Saaded Koşmaz, Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı, 'Manisa ve Edebiyat' konulu söyleşi ve imza günü etkinliğinde okuyucularıyla bir araya geldi. Söyleşi de kitapları hakkında bilgiler aktaran yazarlar, imza günü etkinliğinde ise kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Porsuk Kültür Sanat Yayınevi işbirliğinde Manisalı yazalar okuyucularıyla buluştu. İlk olarak 'Manisa ve Edebiyat' konulu söyleşi gerçekleştiren yazarlar Mehmet Palabıyık, Saaded Koşmaz, Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı, daha sonra kitaplarını okuyucuları için imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Vali Yardımcısı Aydın Memük, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Murat Öner, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Porsuk Kültür Sanat Yayıncılık Genel Sanat Yönetmeni Saniye Ezgi Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli daire başkanları ile okuyucular katıldı.



Söyleşide kitaplar anlatıldı

Programda ilk olarak 'Manisa ve Edebiyat' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi'nin moderatörlüğünü Porsuk Kültür Sanat Yayıncılık Genel Sanat Yönetmeni Saniye Ezgi Akyıldız yaptı. Yazarlar Mehmet Palabıyık, Saaded Koşmaz, Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı aldıkları sözlerle, kitapları hakkında okuyucuların merak ettiği soruları cevaplayıp, kitapları hakkında bilgiler aktardı.



Kitaplarını okurları için imzaladılar

Söyleşinin ardından imza günü etkinliğine geçildi. Okuyucularıyla bir araya gelen yazarlar Mehmet Palabıyık, Saaded Koşmaz, Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı, kitaplarını okurları için imzaladı. Okurlarıyla yakından ilgilenen yazarlar, kitapları tek tek imzalayarak, etkinliğe katılımları için kitapseverlere teşekkür etti.

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