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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula’nın tarihi çarşısı gün yüzüne çıkartılıyor

İHA

Kula’nın tarihi çarşısı gün yüzüne çıkartılıyor

Kula'nın tarihinin gün yüzüne çıkartılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde yapımına başlanılan Yunusemre Caddesi Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yunusemre Caddesi'nin çehresini değiştiren projeyi yerinde inceledi.
Kula turizminin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'nın tarihi çarşısı Yunusemre Caddesi'nin de çehresini değiştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan cephe ve sokak sağlıklaştırma projesiyle Yunusemre Caddesi'nde bulunan 96 dükkanın çehresi değiştirilecek. Öncelikle çatılarda onarımların yapıldığı proje kapsamında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları da Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirildi. Dükkan cephelerinde doğramaların değişmesiyle birlikte sıva ve boya imalatları da aslına uygun şekilde yapılacak olan projede Yunusemre Caddesi'nin doğal taş kaplaması da gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk, teknik personeller ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Kula turizmine katkı sağlayacak
Tarihi çarşıda gerçekleştirilen cephe ve sokak sağlıklaştırma projesinin ilçe için çok önemli olduğunu dile getiren Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde Kula'da tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Bu noktada ilçemizde önemli restorasyon projelerini hayata geçirdik. Kula'nın tarihi çarşısı Yunusemre Caddesi'nde de cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 8 milyon lira bedelle hayata geçirdiğimiz projemizin tamamlanmasıyla birlikte tarihi çarşımız Kula turizmine de büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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