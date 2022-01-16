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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle sakinleri 20 yıllık su sorununu çözen MASKİ'ye duacı

İHA

Mahalle sakinleri 20 yıllık su sorununu çözen MASKİ'ye duacı

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ercan Özkan, 20 yıllık su sorunlarının geçtiğimiz yıllarda MASKİ tarafından çözüldüğünü belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesinde Çiftlik Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Kırkağaç MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer de yer aldı. Daire Başkanı Çakır, Mahalle Muhtarı Ercan Özkan ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek hediyelerini takdim etti. Çakır, “MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de bir an hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün üretken belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Mahallemiz Başkan Ergün’e duacı”
Ercan Özkan, “Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Köyümüzün 20 yıldır su sorunu vardı. Su sorununu çözdü. Kendisinden Allah razı olsun. Tüm vatandaşlarımız kendisine duacı” dedi.
Mahallede ikamet eden vatandaşlar da hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek açıklamalarda bulundu. Mahalle sakini Sibel Kıvrak, “Hayırlı günler Başkanım. Biz Çiftlik Mahallesi olarak sizin arkanızdayız. Su problemimizi çözdünüz. Çok sağ olun. Biz bayanlar olarak da her zaman arkanızda olacağız.” derken, Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Sezer, “Başkanım size öncelikle selamlarımızı iletiyorum. Ben İzmirliyim. Çiftlik mahallesinde özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Her İzmir’e gidip gelişimde Manisa’yı Manisa yaptı Başkanım diyorum. İnşallah yolunuz açık olur. Diğer seçimlerde de arkanızdayız.” Şeklinde konuştu. Bir diğer mahalle sakini Yasemin Dürmüş ise şunları söyledi: “Su için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah su kadar hayırlı ömür versin. İşleriniz su gibi akıp gitsin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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