TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 - Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 20. haftasında Akhisarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Safa Yılmaz xx, Mücahit Değirmenci xx, Sabri Üstünel xx
Akhisarspor: Enes xx, Recep xx, Kemal x, Göksu xx, Furkan x, Yavuz x (Semih dk. 87 ?), Mert xx, Serkan x (Halil İbrahim dk. 87 ?), Yusuf Cihat x, Bora x (Mert Efe dk. 67 x), Bertuğ x
Zonguldak Kömürspor: Sinan x, Ertuğrul x (Eyüp dk. 36 x), Hakan x, Selim x, Emre x, Ali Osman x (Tezcan dk. 88 ?), Sefa x, Aykut x, Rıdvan x, Fatih x (Oğuzhan dk. 88 ?), Ercüment x (Osman dk. 70 x)
Sarı Kartlar: Mert Efe (Akhisarspor), Rıdvan (Zonguldak Kömürspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.