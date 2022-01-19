Mehmet Yılmaz Manisa FK’ya veda etti

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, takımdan ayrılan başarılı futbolcu Mehmet Yılmaz’a plaket verdi.

Manisa FK’da uzun yıllar forma giyen ve takımdan ayrılma kararı alan futbolcu Mehmet Yılmaz, kulübe veda etti. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da takımdan ayrılan Mehmet Yılmaz ile bir araya geldi. Başkan Aktan, Mehmet’e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür plaketi ve kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Mehmet’in Manisa FK için önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Aktan, “Mehmet Yılmaz’a kulübümüze verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel başarılar elde ettik. Mehmet’e kulübümüzün kapıları her zaman açık” dedi.

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