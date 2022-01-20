Öğrenciler projelerini Vali Karadeniz'le paylaştı

TOOB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Teknoloji ve İnovasyon Kulübü öğrencileri, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek, yapmış oldukları projelere ilişkin bilgi verdi.

TOOB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Teknoloji ve İnovasyon Kulübü öğrencileri Onur Alp Özerlen, İrem Bilek, Özüm Su Can, Aydan Tuanna Alibek, Kağan Yorulmaz ve Arsam Kazempour; İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile TOOB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Okul Müdürü Fulya Kumbaracı eşliğinde Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.

Öğrenciler ziyarette Teknoloji ve İnovasyon Kulübü olarak TÜBİTAK ile TEKNOFEST için hazırlamış oldukları 8 farklı projeye ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Yaşar Karadeniz’e bilgi verdiler.

Hayatta başarılı olan insanlara bakıldığında sosyal, akademik, spor ve sanatsal alanlara zaman ayırıp yeteneklerini ön plana çıkaran kişilerin başarılı olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, gençlerin sürekli değişen ve gelişen teknolojiye hazır olmasında teknoloji ve inovasyon projelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Teknoloji ve İnovasyon Kulübü öğrencilerini yaptıkları çalışmalar ve projelerden dolayı tebrik eden Vali Yaşar Karadeniz, öğrencilere kitap hediye etti.

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