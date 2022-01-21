Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü

İHA

Yunusemreli judocular Fethiye'den madalyalarla döndü

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Fethiye'de düzenlenen Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakalarında fırtına gibi esti.
Okul Sporları Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakaları, 18 20 Ocak tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor judocuları, 4 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya elde ederek gururumuz oldu. Madalyalara bir yenisini daha ekleyen sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, tüm ekibe Kırıkkale'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.
Yunusemre Belediyespor judocularının aldıkları dereceler şöyle: “Erkekler: 55 kg Bedray Kaplan 1., 60 kg İbrahim Aslan 3., 66 kg Emin Taha Kırmızı 2., Alp Çalışkan 3., 81 kg Enes Pınar 1., Cuma Çiçek 2., Abdullah İnci 3., 90 kg Hakkı Ulas 3., +90 kg M. Alp Seçilmiş 2. Kızlar: 52 kg Ceyda Aydın 2., 57 kg Sezin Recepçe 1., 70 kg Sümeyye Kaya 1., +70 kg Irmak Güçtekin 3.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK Sırp forvet Ozegovic'i renklerine kattı
YEREL HABERLER Manisa FK Sırp forvet Ozegovic'i renklerine kattı
Manisa’da kaza 5 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da kaza 5 yaralı
Şahyar’ın altyapısına son dokunuşlar
YEREL HABERLER Şahyar’ın altyapısına son dokunuşlar
Öğrenciler projelerini Vali Karadeniz'le paylaştı
YEREL HABERLER Öğrenciler projelerini Vali Karadeniz'le paylaştı
Başkan Öner: "Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır"
YEREL HABERLER Başkan Öner: "Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, ...
Turgutlu Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi
Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı 
YEREL HABERLER Turgutluspor'a Nazım Gülay'dan moral kahvaltısı 
TDBB yönetim kurulu üyeleri Şehzadelerpark'a hayran kaldı
YEREL HABERLER TDBB yönetim kurulu üyeleri Şehzadelerpark'a hayran ...
ZAFER ve Manisa TSO’dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği
YEREL HABERLER ZAFER ve Manisa TSO’dan otomotiv ve savunma sanayi ...
Manisa'da hayvan yemi yüklü TIR'da yangın
YEREL HABERLER Manisa'da hayvan yemi yüklü TIR'da yangın
Canan'ı öldüren sanık için savcı müebbet istedi
YEREL HABERLER Canan'ı öldüren sanık için savcı müebbet istedi
Manisalı kuaförler kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Manisalı kuaförler kahvaltıda buluştu
Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir yol bakım çalışmalarını sürdürüyor
Manisa’da 450 hafızlık öğrencisine kişisel gelişim semineri verildi
YEREL HABERLER Manisa’da 450 hafızlık öğrencisine kişisel gelişim ...
Sarıgöl'de durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Yunusemre Belediyesi yangınzede aileyi yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi yangınzede aileyi yalnız ...
Sarıgöl'de Ege halk oyunları kursu açıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de Ege halk oyunları kursu açıldı
Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Alaşehir'de hareket halindeki tırın dorsesinde yangın ...
Manisa'da Kültür Varlıkları ve Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da Kültür Varlıkları ve Yatırımlarını ...
Salihli'nin genç başkanı dualarla görevine başladı
YEREL HABERLER Salihli'nin genç başkanı dualarla görevine başladı
Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı
Alaşehir'de öğrencilere kaynak kitap desteği
YEREL HABERLER Alaşehir'de öğrencilere kaynak kitap desteği
Kuşların terk ettiği Marmara Gölü, 5 ay sonra su tutmaya başladı
YEREL HABERLER Kuşların terk ettiği Marmara Gölü, 5 ay sonra su ...
Somaspor'a Altınordu'dan takviye
YEREL HABERLER Somaspor'a Altınordu'dan takviye

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.