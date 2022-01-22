Araması olan şahıs jandarmadan kaçamadı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs 4 ay 15 gün hapis cezası alarak Salihli T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesinde 21 Ocak Cuma günü saat: 16.00 sıralarında 8. JASAT Timi ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda A.Ş. (50/E) isimli şahsın Salihli İlamat İnfaz Bürosunun 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak 179/2 suçundan' arandığı tespit edilerek şahıs yakalandı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına götürülen şahıs Salihli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin sayılı karar gereği 4 ay 15 gün hapis cezası verilerek, Salihli T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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