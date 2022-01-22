Manisa'da kar yağışı başladı

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Manisa kent merkezinde dün akşam başlayan sağanak yağış bugün yerini kara bıraktı. Uzun zamandır kara hasret kalan vatandaşlar, arabaların üzerinde biriken karlarla kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa şehir merkezinde dün akşam başlayan sağanak yağış bugün yerini kara bıraktı. Uzun zamandır kara hasret kalan Manisalılar ise park halindeki araçların üzerinde biriken karlarla kar topu oynadı. Kar yağışının ara ara etkili olacağı öğrenildi.

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