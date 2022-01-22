Kar yağışı kaza getirdi, kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında AlaşehirSalihli Karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (38) yönetimindeki 35 AHS 485 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü M.D. ve yolcu konumunda bulunan S.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.