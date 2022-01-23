Turgutlu´da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),(DHA) MANİSA´nın Turgutlu İlçesinde, polisin yaptığı uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonları sonucu 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli M.C.G.´yi (66) fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu, M.C.G.´nin evinden çıkan A.S.'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Bölgede gözcülük yaptığı tespit edilen S.Ö. de "boncuk atan" tabanca ile yakalandı. M.C.G'nin evinde yapılan aramada 4,15 gram metamfetamin, 14 alüminyum folyo parçası, bir folyo rulosu ile 205 lira ele geçirildi. Şüphelilerden A.S., uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.C.G. ise tutuklandı.

KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kaçak tütün satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu iki dükkan, iki depo, iki araç ve üç evde arama yaptı. Aramalarda 88 kilogram 380 gram kıyılmış açık tütün, 175 gram bandrolsüz paketli tütün, 4 kilogram nargile tütünü, kutuların içerisinde ve paketlenmiş şekilde toplamda bin 740 adet doldurulmuş makaron, 129 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-01-23 03:18:56



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