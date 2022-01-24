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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa merkezli Manisa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde bir takım görevlerde bulundukları belirlenen S.K., O.C.E., F.G. B.G., S.O., S.A.'nın yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyonda 6 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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