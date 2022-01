Alaşehir Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi ile Manisa Belediye İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşme ile işçi ücretleri yüzde 52 arttırılırken en düşük işçi maaşı 5 bin 16 lira oldu.

Alaşehir Belediyesi ile Manisa Belediye İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işçileri sevindirecek kararla sona erdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Manisa Belediye İş Sendikası Temsilcisi Gökay Sezgin arasında bu yıl üçüncü kez imzalanan sözleşme kapsamında işçi ücretlerine yüzde 52 oranında artış yapılırken en düşük işçi maaşı 5 bin 16 lira oldu.

Sözleşmenin işçiler için hayırlı olması temennisinde bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sendika demek birlik olmak güçlü olmak demektir. Sendika mücadele ve dayanışma demektir, işçinin alın terini ekonomik demokratik, siyasal hak ve çıkarlarını korumak, gözetmek için dil, din, ırk ayırımı yapılmamasını ve bu sebeplerden mağduriyet doğmasını engellemek için çok önemlidir. Emeğin karşılığını vermeye çalışan bir anlayışla belediyemizi yönetiyoruz. Her zaman işçimizin yanında olduk. Bu kapsamda geçen sene en düşük işçi maaşımız 3 bin 300 TL idi. Bu sene yeni toplu iş sözleşmemiz imzalandı. İşçilerimizin emeğinin karşılığını vererek, bu yıl yüzde 52 oranında zam yaparak, en düşük işçi maaşını 5 bin 16 lira olarak belirledik. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum ve işçilerimizin her zaman yanında olacağız, çalışma şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

