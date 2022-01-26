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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının kayıp olarak aradığı kız Sakarya'da bulundu

İHA

Babasının kayıp olarak aradığı kız Sakarya'da bulundu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 2021 yılının mart ayında evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızın Sakarya'da yetiştirme yurdunda olduğu öğrenildi.
Manisa'da 6 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası Şerif Toprak, şubat ayında 16 yaşına girecek olan kızı Gül Toprak'tan yaklaşık 10 aydır haber alamadığını iddia ederek kayıp kızını aradığını ancak bir türlü bulamadığını öne sürmüştü. Eşinden boşandıktan sonra bir daha eşiyle görüşmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini öne süren Şerif Toprak'ın kayıp olarak aradığı kız çocuğunun Sakarya'da olduğu ortaya çıktı. Evden ayrıldıktan sonra Manisa'da yetiştirme yurdunda olduğu ve son bir aydır ise Sakarya Yetiştirme Yurdunda olduğu ortaya çıkan kızın durumundan annesinin de haberdar olduğu öğrenildi. Öte yandan Gül Toprak'ın babası Şerif Toprak'a gitmek istemediği, annesinin ise kızını yetiştirme yurdundan almak için dilekçe verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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