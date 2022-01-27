Manisa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Nizam (44) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Kayrak Mahallesinde meydana geldi. İzmir'in Bayındır İlçesinden, Manisa'nın Turgutlu İlçesi yönüne seyir halinde olan Ahmet Nizam yönetimindeki 45 AGJ 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Nizam'ı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nizam'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-01-27 21:13:28
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