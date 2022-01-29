Sollamak istediği hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa) (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sollamak istediği hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kasaplı Mahallesi Eski AlaşehirSalihli karayolu mevkisinde meydana geldi. M.T. (31) yönetimindeki 45 KA 6556 plakalı otomobil, M.S.'nin (27) kullandığı 06 FZ 6402 hafriyat kamyonunu sollamaya çalıştığı sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kamyonun orta kısmına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan sürücü M.T. ile araçta bulunan A.Y.'nin (41) yaralandığı, Y.K.'nın (71) ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-01-29 18:14:28



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