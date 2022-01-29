Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobilde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Mısırlı (57), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-01-29 18:39:05



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