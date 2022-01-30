Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu

DHA

Nijeryalı Tobby çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)NİJERYA'dan futbolcu olma hayaliyle geldiği Türkiye'de sadece Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Ligi'nde forma şansı bulan futbol aşığı Tobby Peter Phariogun, yabancı kuralı ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşı olduktan sonra Can ismini alan Tobby, "Futbolu çok seviyorum. Futbolsuz yaşamam. Futbol benim hayatım. Futbol benim ilk aşkım" diye konuştu. 
Nijeryalı Tobby Peter Phariogun, 2008 yılında o dönem Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muğlaspor'un daveti üzerine Türkiye'ye geldi. 17 yaşında olması sebebiyle oturma izni alamayan Tobby, yaşını doldurmasıyla birlikte 2010 yılında resmi olarak Muğla Milasspor'da futbolculuk kariyerine başladı. Tobby, Muğla'nın yanı sıra Bursa ve Manisa gibi illerde BAL ve Süper Amatör Lig'lerinde mücadele eden takımlarda forma şansı buldu. 
CAN İSMİNİ ALDI
Büyük umutlarla geldiği Türkiye'de forma şansı bulan 31 yaşındaki Tobby, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) BAL ve Süper Amatör Ligleri'ne getirdiği yabancı oyuncu kuralı üzerine hayal kırıklığına uğradı. Kuralın ardından 2019 yılında kariyerini sonlandıran Tobby, aradan geçen 2 yılın ardından çok sevdiği futbol için Türk vatandaşı olmaya karar verdi. Geçen eylül ayında Türk vatandaşı olan Tobby, Can ismini aldı. Sanayispor'da tekrardan futbola başlayan Tobby, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Nurlupınarspor'a transfer oldu. 
NURLUPINARSPOR'DA OYNUYOR
Evli, 1 çocuk babası Tobby, futbolu çok sevdiği için Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Tobby, "2 yıl önce TFF tarafından yabancı oyuncuların amatörlerde oynamasına yasak geldi. 2 sene top oynamadım. Futbolu çok seviyordum. Bu nedenle Türk vatandaşı oldum. Bu sezon yeniden başladım. İlk yarı Sanayispor'da, ikinci devresinde ise Nurlupınarspor'a geldim. Futbolu çok seviyorum. Futbolsuz yaşamam. Futbol benim hayatım. Futbol benim ilk aşkım" diye konuştu. 
"BEN ARTIK TÜRKÜM"
Futbolculuğun yanı sıra, menajerlik de yaptığını dile getiren Tobby, "Nijerya'dan, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerine futbolcu getirmeye çalışıyorum. Futboldan sonra bir sonraki adımı şimdiden yapmaya başladım. Gerçekçi olmak gerekirse bu saatten sonra büyük takımlarda oynamak zor. Hem menajerlik hem de antrenörlük yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.  
Futbolu bıraktıktan sonra Türk vatandaşlığından çıkmayacağını kaydeden Tobby, "Kendimi Türk olarak görüyorum. Neredeyse Türkiye'de büyüdüm. 17 yaşında geldim, buraya yerleştim. Artık ben de Türküm. Futbolu bıraktıktan sonra da burada yaşamaya devam edeceğim. Burayı çok sevdim. Eşim de Türk" şeklinde konuştu.  
ERDAL ŞIK: TAKIMA RENK KATACAK
Nurlupınarspor Genel Kaptanı Erdal Şık da, "Biz Tobby'i ligin ilk yarısında da takip ediyorduk. Sanayispor'dan devre arasında aldık. Takımımıza renk katacağını düşündük. Kalitesini biliyoruz. Şampiyonluğa giden yolda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onunla beraber inşallah şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay
Tobby'in konuşması
Nurlupınarspor Genel Kaptanı Erdal Şık'ın konuşmasıHaber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2022-01-30 12:26:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Yaşlı kadın yanıklar içinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yanıklar içinde ölü bulundu
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Sollamak istediği hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sollamak istediği hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 ...
Kazada ağır yaralanan kadın yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan kadın yaşama tutunamadı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı 
Sollamaya çalıştığı kamyona çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sollamaya çalıştığı kamyona çarptı: 1 ölü
Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı
Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray Şamdan’dan Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası’na bine yakın sporcu katıldı
YEREL HABERLER Madalyalar olimpiyat ikincisi Eray ...
Başkan Akın’dan 19 mahalleye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan 19 mahalleye ziyaret
‘Bizimkiler’ ve ‘Küfe’ Salihli’de sahnelendi
YEREL HABERLER ‘Bizimkiler’ ve ‘Küfe’ Salihli’de sahnelendi
Yeşilay’dan verimli tatil önerileri
YEREL HABERLER Yeşilay’dan verimli tatil önerileri
Manisa FK, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Manisa FK, Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
Turgutluspor, Çorum deplasmanında
YEREL HABERLER Turgutluspor, Çorum deplasmanında
Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor
YEREL HABERLER Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor
Manisa'da bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele ...
Tankerin alev alan lastikleri akaryakıt istasyonunda patladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tankerin alev alan lastikleri akaryakıt istasyonunda ...
Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı Patlama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi ...
Yolların kapanmaması için seferber olan büyükşehire teşekkür
YEREL HABERLER Yolların kapanmaması için seferber olan büyükşehire ...
Genç iş insanlarından Turgutluspor’a baklavalı moral ziyaret
YEREL HABERLER Genç iş insanlarından Turgutluspor’a baklavalı moral ...
Manisa'da araması bulunan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da araması bulunan 3 şahıs yakalandı
Ecel direksiyon başında yakaladı
YEREL HABERLER Ecel direksiyon başında yakaladı
Ahmet Daşkan: “Pazar günü zafer bizim camiamızın olsun”
YEREL HABERLER Ahmet Daşkan: “Pazar günü zafer bizim camiamızın ...
Şehzadeler’in minikleri ilk karne heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Şehzadeler’in minikleri ilk karne heyecanını yaşadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.