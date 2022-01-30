Urganlı, temiz su ve sorunsuz kanalizasyona kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde 28 kilometrelik içme suyu hattı ile 24 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı. Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve mahalle sakinleri, temiz su ve sorunsuz kanalizasyon ile Urganlı’nın daha yaşanılabilir bir mahalle olacağını belirttiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde de altyapı işi tamamlanırken, üstyapı çalışmaları sürüyor. Mahallede 28 kilometrelik içme suyu hattı, 24 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı. Urganlı Mahallesi'ne daha verimli içme suyu ulaştıracak olan Akçapınar Mahallesi'ndeki 600 metreküplük içme suyu deposunun inşaatı tamamlanırken, 220 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasında ise sona yaklaşıldı.



MASKİ ile tertemiz içme suyu boruları

Yıllar önce döşenen içme suyu hattının artık tarihe karıştığını belirten Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve mahalle sakinlerinden Tamer Ünlü, MASKİ sayesinde temiz suya ve sorunsuz kanalizasyona kavuştuklarını söylediler. Mahalle meydanında kurulan eski ve yeni içme suyu borularının yer aldığı sergideki malzemeleri gören vatandaşlar ise adeta şok oldu. Yaşanan arızaların nedenini daha iyi anladıklarını belirten vatandaşlar, yapılan çalışmanın öneminin ne denli büyük olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade ettiler. Mahalle muhtarı Tarık Kayabaş ve mahalle sakini Tamer Ünlü açıklamalarda bulundular.

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, “Urganlı’mızda şu anda çok hummalı bir çalışma var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve çalışma arkadaşları olmak üzere, bu çalışmalarda emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İçme suyu şebekemiz, kanalizasyon hattımız tamamlandı. Üst yapımızın çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Eski içme suyu şebekemizin boruları yaklaşık 55 yıl önce değişmiş. Bundan sonra sularımız yeni içme suyu hatlarımızdan akacaktır. Bundan böyle Urganlı’mız temiz su, sorunsuz kanalizasyonla daha yaşanılabilir bir Urganlı olacaktır. İnşallah bundan sonraki süreç daha güzel olacak. Her yerimiz parke taşı olacak. Prestij caddelerimiz olacak. Daha yaşanılabilir bir Urganlı olacak. Emek veren herkese ben bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Tamer Ünlü ise “Urganlı’mıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Cengiz başkanımıza teşekkür ederiz. Urganlı’mızdaki içme suyu sorunu yıllardır devam ediyordu. Şu anda yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Tabi ki cefa çekmeden sefa sürülmüyor. Bunları geçeceğiz. Şükür şu anda baya bir kolaylandı. Borularımız değişiyor, parke taşlarımız döşeniyor. Ayriyeten prestij caddelerimiz ve ışıklandırmalarımız da olacak” dedi.

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