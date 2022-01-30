Manisa BBSK liderliğe yükseldi Manisa BBSK: 83 - Fethiye Belediyespor: 66

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Fethiye Belediyespor'u 8366 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Fethiye Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, yönetim kurulu üyesi Onur Baylan da takip etti. Karşılaşmaya Andre Williamson ile pota altında etkili başlayan yeşil beyazlı takım 1725 ile birinci çeyreği önde kapattı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Manisa’nın dev adamları farkı açsa da serbest atış çizgisinden kaçırdığı atışlarla rakibine yakalandı. İlk yarı 3936’lık skorla Manisa BBSK’nın üstünlüğü ile geçildi.

Karşılaşmada üçüncü periyoda iyi başlayan taraf yeşilbeyazlı takım oldu. İlk 7 dakikada rakibine 4 sayı şansı tanıyan Manisa BBSK, periyodu 2210 gibi farklı bir skorla geçti ve final periyoduna 6146 önde girdi. Final periyodunda da iyi bir oyun ortaya koyan Manisa ekibi karşılaşmadan 8366 galip ayrılarak liderlik koltuğuna yükseldi.

Andre Williamson 19 sayı, 7 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Fatih Cantitiz 11 sayı, Diante Watkins ise 10 sayısı ile karşılaşmayı çift haneli skorla bitirdi. Koray Uzunhasan, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer ve Sercan Topcu 8 sayı ile maçı tamamladı. Akın Kandemir 6, Mustafa Baki Görür de maçı 5 sayı tamamladı.

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