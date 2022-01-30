Kulaspor Play-Off'a göz kırptı Kulaspor: 3 - Kapancıspor: 1

Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Kulaspor, 12.hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı rakibi Kapancıspor'u 31 mağlup etti. PlayOff müsabakaları öncesinde oldukça önemli bir galibiyet alan Kulaspor, ikili averajda üstünlük sağlayarak 2'nci sıraya yükseldi.

Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Kulaspor, 12. hafta karşılaşmasında sahasında Kapancıspor'u ağırladı. Jeopark Stadı'nda oynanan mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkan Kula ekibi, 39.dakikada Mutlu Dönmez'in ceza sahası dışından attığı golle 10 öne geçti. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının ilk dakikalarında da oyunda üstünlük sağlayan Kulaspor, 53.dakikada kaptan Bekir Gökoğlan'ın attığı kafa golüyle durumu 20'a getirdi. Kaptan Bekir'in golünün ardından çıkan tartışmalarda kırmızı kart görerek oyunda 10 kişi kalan Kapancıspor, 64.dakikada kazandıkları penaltı ile farkı 1'e indirdi. Maçın normal süresine 5 dakika eklenmesiyle gol arayışlarını artıran Kulaspor, 90+4'te penaltı kaçırmalarına rağmen penaltının hemen ardından kazandıkları köşe vuruşunda Mustafa Önal'ın kafa golüyle 31 öne geçti. Bu sonuca göre, Kulaspor ve Kapancıspor'un puanları eşitlenirken, Kulaspor son dakikada bulduğu golle ikili averajda üstünlük kurdu. PlayOff müsabakaları öncesinde önemli bir galibiyet alan Kulaspor, önümüzdeki hafta Tepeköyspor'a konuk olacak ve bu maçta alınacak skora göre PlayOff oynamaya hak kazanacak.

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