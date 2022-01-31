Kaçak kazı yaparken yakalandı serbest kaldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir şahsın define bulmak için kazı yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri söz konusu şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. İfadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çağıllar Mahallesinde 30 Ocak Pazar günü saat 15.30 sıralarında Demirci Merkez Jandarma Komutanlığına S.D. (33/E)'nin define bulmak amacıyla kazı yapacağı bilgisi ulaştı. Alınan ihbar üzerine jandarmanın devriye faaliyeti esnasında S.D. isimli şahıs suç aletleri ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay ile ilgili 2 adet dedektör ve 2 adet kazma, S.D. isimli şahsın rızasıyla jandarma tarafından teslim alındı. Jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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