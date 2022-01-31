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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor Play-Off'a yaklaştı

DHA

Somaspor Play-Off'a yaklaştı


SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenen Somaspor son 4 maçını kazanıp Play-Off yolunda ümit tazeledi. Üst üste alınan galibiyetlerle ilk 5'le arasındaki puan farkını 1 maç eksiği olmasına rağmen 2'ye indiren 38 puanlı Somaspor, camiasını mutlu etti.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür, seriyi sürdüreceklerini belirterek, "Diyarbekirspor karşılaşması oldukça zorlu geçti. Kritik bir dakikada golü attık ve kazandık. Takımımız iyi bir ivme kazandı. Bunu devam ettireceğiz, hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa
2022-01-31 11:32:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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