Manisa'da sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Alaşehir'de yaşayan Yıldız Bozca (50) ve kızı Fatma Bozca (20), dün akşam damadı Hamza Akın (28) ve diğer kızı Emine Akın'ın (25), Beşeylül Mahallesi, Reddi İlhak Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan evlerine yatılı misafirliğe gitti. Gece geç saate kadar Akın çifti, misafirleriyle gece yarısına kadar sohbet ettikten sonra odalarına çekildi.

Saat 07.30 sıralarında uyanan Fatma Bozca, mide bulantısı ve kusma şikayeti hissedince kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olduğundan şüphelenip, annesi, eniştesi ve ablasına seslendi. Onlarda da benzer şikayetler olması üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirildi. Zehirlendikleri belirlenen 4 kişi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Akın çifti ve misafirleri, buradaki ilk tedavilerinin ardından Manisa'daki bir oksijen merkezine sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-01-31 12:58:55



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