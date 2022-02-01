Plastik kasa fabrikasında yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangında 50 bin adet plastik kasa küle döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangında 50 bin adet plastik kasa küle döndü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile makine bölümüne sıçramadan söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybı veya yaralanma olmaması tek teselli oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangında 50 bin adet plastik kasa küle döndü. AlaşehirSalihli Karayolu üzerinde Alaşehir çıkışında bulunan Mehmet Yenen'e ait plastik kasa üretim fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangını söndürme çalışmalarına başta Alaşehir olmak üzere çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri katıldı. Fabrikanın palet bölümünde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede plastik kasa bölümüne sıçradı. Yaklaşık 50 bin civarında plastik kasa tamamen kül olurken, plastik kasalardan yükselen alevler fabrikanın çatısını da yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, makine bölümüne sıçramadan kontrol altına alınırken, iş yerinin sigortasının olmadığı öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise iş yeri sahibi ve çalışanlardan yangınla ilgi bilgi aldı. Kaymakam Uçgun yaptığı açıklamada, "Yangın, nedeni henüz belli olmayan bir sebepten dolayı fabrikanın palet bölümünde başlamış. Kısa sürede plastik kasalara sıçramış. Şu anda kontrol altına alındı. Can kaybımız yok yaklaşık 50 bin civarında kasa yanmış" dedi.

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