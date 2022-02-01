Manisa'da plastik kasa fabrikasında yangın

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Nurettin DOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, plastik kasa üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Alaşehir-Salihli kara yolunda Mehmet Yenen'e (40) ait plastik kasa imalatı yapılan fabrikada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Palet üretimi bölümünde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede plastik kasa üretimi yapılan bölüme sıçradı. İlk müdahaleyi yapan çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler, makinelerin bulunduğu kısma sıçramadan söndürüldü.

50 BİN PLASTİK KASA YANDI

Yangında yaklaşık 50 bin plastik kasa, kullanılamaz hale geldi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da fabrikaya gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı. Uçgun, yangının nedeninin henüz kesin olarak tespit edilemediğini belirterek, "Alevler, kısa sürede plastik kasalara sıçramış. Can kaybımız yok, yaklaşık 50 bin kasa yanmış" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-02-01 16:14:25



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