Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayvan üreticilerine 200 damızlık koç, 20 damızlık teke dağıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen ve üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı damızlıkların katılımını sağlayan 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' yeniden başlıyor. Geçtiğimiz 2021 yılında hayata geçirilen ve 140 damızlık koçun üreticilere teslim edildiği proje kapsamında yüzde 75 hibe destekli, yüzde 25 ise katılım paylı olarak 200 adet damızlık koç, (merinos ve kıvırcık) 20 adet ise damızlık teke (kıl keçisi) dağıtımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında üreticilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımı ile kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılması ve sürü ıslahının sağlanması amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden, projeden il genelinde en az 40 ile en fazla 120 adet anaç koyun varlığına sahip ve programlanmış aşılarını eksiksiz yaptıran üreticiler faydalanabilecek. Yapılan başvurular proje kapsamındaki teknik komisyon tarafından değerlendirmeye alınacak. Proje tutarının yüzde 75’i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe olarak karşılanırken, yüzde 25'lik kısmı ile üreticiler tarafından karşılanacak. Projeye başvurular ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine 10 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurular sonucunda asıl listede yer alan üreticiler damızlık koç için yüzde 25 katılım payı olan bin 80 TL'lik tutarı 1418 Şubat 2022 tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatırmaları gerekiyor.

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