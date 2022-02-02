Alaşehir'de meslek liseleri hakkında bilgilendirme yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meslek liseleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulan stantta meslek liseleri hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede vatandaşlara haftada bir gün okula gelerek kalfalık ve ustalık belgesi ile meslek lisesi diploması alabilecekleri belirtildi. Standı ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, çalışmaları yerinde inceledi.

Burada konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, "Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı yeni proje ile öğrencileri meslek sahibi ve diploma sahibi yapmayı amaçlıyor. Bu çalışma ile haftanın dört günü her hangi bir işyerinde çalışıp, sadece bir gün okula giden öğrenciler ustalık, kalfalık belgeleri alabilecekleri gibi, derslere girerek meslek lisesi diploması da alabilecekler. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde mesleki eğitim merkezi programı kapsamında okula gelemeyen veya, eğitime devam etmeyen öğrencilerin kazanılması sağlanacak. Bu tür öğrencilerin kazanılması amacıyla yapılacak çalışmalarla öğrencilerin kazanılması sağlanacak. Öğrenciler haftada bir gün okula gelerek, kalfalık, ustalık belgeleri alabilecekler, ayrıca teorik dersleri takip etmeleri halinde, Meslek lisesi diploması da alabilecekler. Haftanın dört günü har hangi bir işyerinde çalışarak, asgari ücretin yüzde 30 ve 50 oranında maaş alabilecekler. Bu öğrencilerimizin sigortaları da yatacak. Program sayesinde öğrencimiz kazanacak, işletme kazanacak, ülke kazanacak, devletimiz kazanacak. Bu öğrencilerimize, velilerimize, sektör temsilcilerimize ulaşabilmek için okul görevlilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

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