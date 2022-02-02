Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak

DHA

Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak


Tuncel YILMAZ / MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta Çorum FK´ya deplasmanda 5-1 yenilen Turgutluspor´da Asbaşkan Bülent Daşkan, Bodrumspor maçıyla içerisinde bulundukları durumdan çıkacaklarını söyledi.
Bodrumspor müsabakasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını belirten Daşkan, "Alınan kötü sonuçların ardından emin olsunlar, biz de çok üzülüyoruz. Şanssız bir süreçten geçiyoruz. Oynadığımız maçlarda iyi mücadele etmemize rağmen şanssız goller giyiyoruz. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Bodrumspor maçıyla bu gidişat son bulacak ve camiamızın mutlu olacağı sonuçlar alınacak. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hepimiz kulübümüzü seviyoruz ve kalıcı projelerle Turgutluspor'umuzun geleceği için çalışıyoruz. Teknik direktörümüz Nazım Gülay ve futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Tuncel YILMAZ
2022-02-02 10:34:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları ...
(ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları ...
Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Alaşehir'de meslek liseleri hakkında bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de meslek liseleri hakkında bilgilendirme ...
Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği
YEREL HABERLER Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke ...
Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini ...
Manisa'da plastik kasa fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Manisa'da plastik kasa fabrikasında yangın
Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor
Plastik kasa fabrikasında yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangında 50 bin adet plastik kasa küle döndü
YEREL HABERLER Plastik kasa fabrikasında yangın Manisa'nın Alaşehir ...
MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali Karadeniz’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali ...
Şehidin ismini taşıyan okulun öğrencileri 30. yılında şehidi unutmadılar Manisalı şehit Mehmet Savunmaz şehadetinin 30. yılında ismini taşıyan ortaokulun öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehidin ismini taşıyan okulun öğrencileri 30. yılında ...
Turgutluspor Asbaşkanı Daşkan:“Şanssız bir süreçten geçiyoruz”
YEREL HABERLER Turgutluspor Asbaşkanı Daşkan:“Şanssız bir süreçten ...
Yunusemre’de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi
YEREL HABERLER Yunusemre’de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak ...
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Alaşehir Belediyesinin eskiyen minibüsü ikram aracına dönüştü
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinin eskiyen minibüsü ikram aracına ...
Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı
YEREL HABERLER Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı
Salihli’de sporculara beslenme anlatıldı
YEREL HABERLER Salihli’de sporculara beslenme anlatıldı
Sarıgöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Sarıgöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
Yunusemre lavanta diyarı oluyor
YEREL HABERLER Yunusemre lavanta diyarı oluyor
Yunusemre Cup heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Yunusemre Cup heyecanı başlıyor
Manisa Ticaret Borsasına ‘Yılın Ticaret Borsası’ ödülü
YEREL HABERLER Manisa Ticaret Borsasına ‘Yılın Ticaret Borsası’ ...
AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER AK Parti Manisa teşkilatı 2023 hedeflerine emin ...
Kuyuya düşen işçi kurtarıldı Dengesini kaybeden işçi 3 metrelik kuyuya düştü Ekipler tarafından haltlarla kurtarılan işçi hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen işçi kurtarıldı Dengesini kaybeden işçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.