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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi kentsel dönüşüm için yüzde 75’le anlaştı

İHA

Şehzadeler Belediyesi kentsel dönüşüm için yüzde 75’le anlaştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesinin birinci etabında hak sahipleri ile yüzde 75 oranında anlaşmaya varıldığını; bugün Ankara’da projenin inşaat aşamasına yönelik takvimi konuşmak üzere görüşmeler yapacaklarını duyurdu.
Şehzadeler Belediyesi Şubat Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Çelik, belediyenin bir önceki ay gerçekleştirdi çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.
Mübarek üç aylara girildiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Başkan Çelik “2 Şubat’ta mübarek üç aylara giriyoruz. 3 Şubat’ta da inşallah bu mübarek günlerin müjdecisi olan Regaib Kandili’ni idrak edeceğiz. Dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularının öne çıktığı bu mübarek ayları iyi değerlendirerek, manevi ikliminden yararlanmalıyız. Elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, sevgi ve saygı ortamının oluşmasına, birlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki değerlerimizin tekrar yeşermesine özen göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşehrilerimin, cümle Müslümanların Regaib Kandili’ni kutlar, Regaib Kandili’nin ve üç ayların tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ederim” dedi.
Şehzadeler’de geride bıraktığımız ayda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulunu misafir ettiklerini hatırlatan Başkan Çelik “30 ülkeden 1180 belediyenin üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin yönetim kurulu toplantısına Şehzadeler olarak ev sahipliği yaptık. 10 ülkeden belediyenin yer aldığı yönetim kurulunun değerli üyelerini ilçemizde ağırlayarak, konuk belediye başkanlarımıza Şehzadelerimizin misafirperverliğini en güzel şekilde göstermeye gayret ettik. Bu vesileyle de Şehzadelerimizi tanıtma imkanı da bulmuş olduk” ifadelerini kullandı.
Şehzadeler Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi işbirliğiyle hayata geçireceğimiz, Şehzadeler Aşevi’nin temelini dualarla attık. 1 milyon 59 bin TL’ye ihale edilen ve günde 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip olacak aşevini, Nisan 2022 tarihinde hizmete açmayı planlıyoruz. Rabbim kazasız belasız yapımını tamamlayıp, hizmete açmayı nasip etsin” diye konuştu.
Şehzadeler Belediyesi olarak amatör spora desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri amatör sporun ve amatör sporcunun yanında ve destekçisi olduk. Hizmete açtığımız saha ve tesislerimizin yanı sıra amatör spor kulüplerimize ayni ve nakdi desteklemelerimizi de düzenli olarak yaptık. Nakdi desteğimizi bu yıl da gerçekleştirdik. 52 amatör spor kulübümüzün hesabına toplam 197 bin 500 TL'lik bir desteği yatırdık. imkanlarımız ölçüsünde amatöre desteğimiz devam edecek” dedi.

Kentsel dönüşümde son durum
Kentsel dönüşümdeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Beş mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm projemizde ilk etab için mutabakat görüşmelerimizi tamamlamış, verilerin tasnif sürecine geçmiştik. Verilerin tasnifini de bitirdik. Hak sahiplerinin yüzde 75’i ile anlaşmaya varıldı. Bugün, bu konuyla ilgili Ankara’da bir toplantı gerçekleştireceğiz. İnşaatın başlama sürecini görüşeceğiz. Mutabakat sağladığımız hak sahiplerinin en yakın sürede evlerinin boşaltmaları ile birlikte çalışmalar start alacaktır” diye konuştu.

Başkan Çelik projeler hakkında bilgi verdi
Öte yandan Başkan Çelik yapımına başlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi verdi. Başkan Çelik, “Çavuşoğlu Mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve sağlık evi projesinde ihale yapılmış, zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyorduk. Bu çalışmalarımız da tamamlandı. Şimdi de temel imalatlarına başlıyoruz. 2. Anafartalar mahallemizde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda 2 milyon TL’lik bir bedelle hayata geçireceğimiz Skate Park projemiz için ihale tarihi aldık. 18 Şubatta projemizin ihalesini gerçekleştireceğiz. Eski adliye lojmanlarının olduğu alana yapacağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemizin de ihalesi yapıldı. Sözleşme imzalama aşamasındayız. 10 Şubat’ta yüklenici firma ile sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Sancaklıbozköy Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde ise SGK ve MASKİ yazılarını bekliyoruz. İskan ruhsatını verip burayı da akabinde kullanıma açacağız. İlçemizin muhtelif bölgelerindeki tarihi beş çeşmenin restorasyonunu gerçekleştirmek için projelerimizi hazırlamıştık. Bu çeşmelerimizin de restorasyon çalışmalarına başladık. Tilkisüleymaniye Mahallemizdeki kullanılmayan düğün salonunu yenileyerek, yanına yapacağımız müştemilat ile birlikte burayı bir zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezi olarak değerlendirmek istiyorduk. Bunun da projesini tamamladık. Projemiz kapsamında ilgili derneklerle de görüşmeler gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda bu projemizi de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sarıalan ve Sarıbeyler Mahallelerimizde ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında buradaki okullarımızın bahçesine iki adet çok amaçlı kullanım için alanlar yapacağız. Projeler tamamlandı ihale süreci devam ediyor. Selimşahlar Mahallemize yapacağımız açık pazar yeri için projeler tamamlandı. İhale süreci devam ediyor. Belediyemizin zemin katındaki havuzlu çarşımızda yer alan havuz ve çevresindeki yeşil alanlarda yenileme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımız da tamamlanmak üzere” dedi.
Başkan Çelik’in açılış konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Gündemdeki 19 madde görüşülerek karara bağlandı. Mart meclis toplantısının 1 Mart Salı günü saat 17:00’da yapılması kararlaştırıldı.

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