Turgutlu Belediye Meclisi toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediye Meclisi toplandı

İHA

Turgutlu Belediye Meclisi toplandı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şubat ayı olağan meclis toplantısında Turgutlu İYİ Parti İlçe Başkanının Turgutlu Belediyesinden bazı kişilere 1000 TL para çıkarttığı iddiasıyla ilgili şikayet üzerine yapılan tahkikat ve ön inceleme sonucunda görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı bu sebeple soruşturma izninin verilmemesi kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplandı. Toplantıda meclis gündemine getirilen kararlar görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, dilek ve temenniler bölümünde Turgutlu İYİ Parti İlçe Başkanının Turgutlu Belediyesinden bazı kişilere 1000 TL para çıkarttığı iddiasıyla Kamu Hukuku adına Manisa Valiliğinin şikayeti üzerine yapılan tahkikat ve ön inceleme sonucunda görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı bu sebeple soruşturma izninin verilmemesi kararını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Çetin Akın, söz konusu iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kamu Hukuku adına Manisa Valiliğinin şikayeti üzerine Turgutlu İYİ Parti İlçe Başkanının Turgutlu Belediyesinden bazı kişiler adına 1000 TL para çıkarttığı, çıkan bu paraları Ziraat Bankası hesabına yatırdığı bu şekilde başkalarına da aynı muameleyi yaptığı iddiaları ile ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının 18/10/2021 tarihli ve 2021/5856 sorgu no’lu yazısı ile Turgutlu Belediye Başkanlığında görevli ve olayla ilgisi bulunan personel hakkında görevi kötüye kullanma iddiaları ile ilgili olarak hazırlanan 25/11/2021 tarihli ön inceleme raporu doğrultusunda tüm yapılan tahkikatlar ve ön inceleme neticesinde Sosyal Yardım ve Değerlendirme Komisyonu’nda yer alan komisyon üyeleri tarafından yapılan yardımlarla ilgili gerçekleştirilen işlemlerin ve yardım başvurusunda bulunanlardan aranacak belgelere ilişkin olarak yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen belgelerden tabloda eksik alınanlarla ilgili olarak sistem sorgulaması ve ilgili kurumdan yapılan yazışma neticesinde ilgili kişilere yardım yapılmasının Turgutlu Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Ayni ve Nakdi Yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı, Turgutlu Belediye Başkanlığında görevli kişiler hakkında görevi kötüye kullanmak suçunun oluşmadığı anlaşıldığından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunu’nun altıncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir”
Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kaymakamlığı işbirliği gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan gıda ve eşya malzemelerinin yerine ulaştırılmadığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla görevini kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmeyeceği için soruşturma izni verilmediği kararını da meclis toplantısında paylaşan Başkan Çetin Akın, söz konusu her iki iddia ile ilgili olarak şunları söyledi: “Elazığ depremine gönderdiğimiz yardımlarda olduğu gibi bize atılan bir iftirayı daha sonuçsuz bıraktık! AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş’ın yaptığı ‘Deprem sonrasında HDP tarafından organize edilen, devlet eliyle yardım kampanyalarına aykırı şekilde davrandığı’ iftirası beni çok yaralayan bir konuydu. Bu konuyla ilgili yaptığı iftira hakkında hala bir özür bekliyorum. Bana çamur atanlarla da özür dilemedikleri sürece helalleşmeyeceğim. Bu ithamlarda bulunanları Allah’a havale ediyorum. Bütün Turgutlu duysun; beş yılın sonunda Turgutlu Belediyesini kim 1 TL Çetin Akın’a, şehir meclis üyelerine, daire müdürlerine menfaat sağladığını duyarsa o kişi, bu ben de olsam burada olmayacak. Her zaman söylüyorum tüyü bitmedik yetimin hakkını biz yemeğiz ve yedirmeyiz. Bundan herkes, tüm Turgutlu emin olsun. Beni yapamadıklarımızla eleştirin, söz verdiğimiz projeleri hayata geçirememekle eleştirin. Ama bilin ki ben isteyerek veya istemeyerek tarafıma, kendime, çocuklarıma, aileme, yakın çevreme bir menfaat sağladıysam o gün, ben yokum. Bir iddiası olan varsa belgeleriyle çıkar söyler ama böyle çamur atmalarla, kirli işlerle siyaset yapılmaz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler Belediyesi kentsel dönüşüm için yüzde 75’le anlaştı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi kentsel dönüşüm için yüzde ...
Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak
YEREL HABERLER Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: Kötü gidişat ...
(ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları ...
(ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları ...
Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Alaşehir'de meslek liseleri hakkında bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de meslek liseleri hakkında bilgilendirme ...
Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği
YEREL HABERLER Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke ...
Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini ...
Manisa'da plastik kasa fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Manisa'da plastik kasa fabrikasında yangın
Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor
Plastik kasa fabrikasında yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangında 50 bin adet plastik kasa küle döndü
YEREL HABERLER Plastik kasa fabrikasında yangın Manisa'nın Alaşehir ...
MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER MASKİ'nin altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali Karadeniz’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Vali ...
Şehidin ismini taşıyan okulun öğrencileri 30. yılında şehidi unutmadılar Manisalı şehit Mehmet Savunmaz şehadetinin 30. yılında ismini taşıyan ortaokulun öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehidin ismini taşıyan okulun öğrencileri 30. yılında ...
Turgutluspor Asbaşkanı Daşkan:“Şanssız bir süreçten geçiyoruz”
YEREL HABERLER Turgutluspor Asbaşkanı Daşkan:“Şanssız bir süreçten ...
Yunusemre’de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak kuaförler belirlendi
YEREL HABERLER Yunusemre’de çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapacak ...
Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa'da Gediz'i kirleten işletmelere ceza yağdı
Alaşehir Belediyesinin eskiyen minibüsü ikram aracına dönüştü
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinin eskiyen minibüsü ikram aracına ...
Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı
YEREL HABERLER Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı
Salihli’de sporculara beslenme anlatıldı
YEREL HABERLER Salihli’de sporculara beslenme anlatıldı
Sarıgöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Sarıgöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
Yunusemre lavanta diyarı oluyor
YEREL HABERLER Yunusemre lavanta diyarı oluyor
Yunusemre Cup heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Yunusemre Cup heyecanı başlıyor
Manisa Ticaret Borsasına ‘Yılın Ticaret Borsası’ ödülü
YEREL HABERLER Manisa Ticaret Borsasına ‘Yılın Ticaret Borsası’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.