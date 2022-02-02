Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

Hizmetİş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.
Gördes Belediyesinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Hizmetİş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmetİş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, sözleşmenin masada bitmesinden memnun olduklarını belirterek Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol'a teşekkür etti.
Sözleşmenin imza töreninde Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Hizmetİş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, İşveren Sendikası YerelSen yetkilileri ve işyeri temsilcileri hazır bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.