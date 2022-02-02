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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ’den yoğun gece mesaisi

İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde Irlamaz Çayı'nın yanından geçen ana kanalizasyon kollektör hattında meydana gelen arızaya kısa sürede müdahale etti.

MASKİ’den yoğun gece mesaisi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde Irlamaz Çayı’nın yanından geçen ana kanalizasyon kollektör hattında meydana gelen arızaya kısa sürede müdahale etti.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sorunsuz altyapı için çalışıyor. Turgutlu merkezde Irlamaz Çayı’nın yanından geçen 800’lük ana kanalizasyon kollektör hattında çökme meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun yağış uyarısı sonrasında merkez ve Turgutlu kanal ekipleriyle birlikte kısa sürede organize olan MASKİ, çalışma yapılacak olan alanı tüm güvenlik önlemlerini alarak hazır hale getirdi. Yapılan derin kazı sonrasında çöken hatta ulaşan ekipler, ilk olarak hattın içinde biriken malzemeyi temizledi. Daha sonra yapılan boru montajları ve konulan baca teşkilatı ile hat yeniden sağlıklı hale getirildi. Gece saatlerine dek yapılan özverili çalışma ile yağışlı hava öncesinde Turgutlu’da ikamet eden vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin verilmedi. Çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Şube Müdürü Necip Kurtarıcı ve MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de yakından takip etti.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisamızın 17 ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda tüm Manisalı hemşehrilerimize sağlıklı altyapı sunma görev bilinciyle hareket etmekteyiz. Vatandaşlarımızın evlerinde, iş yerlerinde kullandıkları sular kanalizasyon hatlarımızla toplanarak atıksu arıtma tesislerimize ulaştırılmaktadır. Turgutlu ilçemiz Irlamaz Mevkiinde bulunan 800’lük ana kollektör hattımızda çökme meydana geldi. Ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ederek iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde uygun çalışma ortamını hazırlayarak çalışmalarına başladılar. Gerek çevre kirliliğinin önüne geçmek gerekse hatlarda geriye dönük şişme olmaması adına Meteoroloji’den aldığımız hava tahmin raporlarına göre bölgemiz Çarşamba günü itibarıyla yağış alacağından dolayı Salı gecesinde çalışmalarımızı bitirmeyi planladık. Turgutlu ilçemizde ve merkezde görev yapan Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çalışmalarını an itibarıyla tamamladılar. Kanalizasyon Daire Başkanımız Mümin Beyle birlikte ekip arkadaşlarımızın yanında çalışmaları yakından takip ettik. Ekip arkadaşlarıma yapmış oldukları özverili çalışma dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

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