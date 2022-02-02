Manisa'da yangın bir evi kül etti

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Manisa’nın Salihli ilçesi Poyraz Mahallesi’nde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre Poyraz Mahallesi’nde Ali Rıza Sargın’a ait evde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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