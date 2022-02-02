Yunusemre Belediyesinden çocuklara tatil eğlencesi

Yunusemre Belediyesi tarafından 20212022 eğitim öğretim yılı ara tatilinde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmesi için düzenlenen Çocuk Şenliği, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda başladı.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde kurs gören öğrenciler tarafından hazırlanan Çocuk Şenliği’nde etkinlikler başladı. Etkinliklerin ilk gününde satranç turnuvası düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Öğrencilerimiz yoğun bir eğitimöğretim sezonu geçirdi. Tatilin de en güzelini hak ettiler. Biz de Yunusemre belediyesi olarak öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmesi için etkinlikler düzenledik. Şimdi de Çocuk Şenlikleri kapsamında pek çok etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklerimizin ilk gününde Satranç Turnuvası ve Şahikalar Deresi tiyatro gösterisi gerçekleştirdik. Etkinliklerin ikinci gününde kaligrafi, jimnastik, çocuk konseri ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız burada eğlenirken öğreniyor. Etkinliklerimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuk Şenliği etkinliklerinin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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