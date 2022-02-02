Türk vaizlerden Suriye'ye 550 bin TL'lik yardım

Suriye'de kamplardaki çocukların soğuktan titreyen görüntüleri sonrası harekete geçen Türkiye Vaizler Platformu bölgeye 550 bin TL'yi aşan kömür yardımında bulundu.

Türkiye'nin 81 ilinden 1130 vaizden oluşan Türkiye Vaizler Platformu mazlum coğrafyalara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Daha önce Çad’da su kuyusu açan, Kur'an kursu inşaatı başlatan ve Suriye'de iyilik konutları inşa eden Türkiye Vaizler Platformu şimdi de Suriye'de sopuktan titreyen insanlar için 550 bin TL'yi aşan kömür yardımında bulundu.

Türkiye Vaizler Platformu adına açıklama yapan Mehmet Çatallar, "Türkiye Vaizleri Platformu, Türkiye’nin 81 ilinden 1130 vaizden oluşan bir topluluktur. Suriye’deki iç savaş yüreklerimizi yakmışken, soğuktan titreyen, üşüyen çocukların videoları bizleri bir kere daha harekete geçirmiş ve platformumuza üye olan vaizler ile beraber organize olarak Hatay Müftülüğümüz ile irtibata geçilmiş, toplanan parayı da bölgeye en yakın TDV Hatay Şubesi hesabına artararak yaklaşık 550 bin lirayı aşan kömür yardımıyla mazlumlara umut olmanın bahtiyarlığını bir kere daha yaşıyoruz. Ümmeti Muhammed’in yaşadığı tüm coğrafyaya gönül ve zihin dünyasında yer veren tüm vaiz hocalarımızla daha önce de Afrika Çad’da bir su kuyusu ve bir Kur'an Kursu inşaatı; Suriye’de de altı adet 'İyilik konutu' yaptırılmıştır. Birlik ve beraberlik adına hareket ederek, ümmetin refahını ve toplumun kaynaşmasını dert edinen değerli vaiz hocalarıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

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