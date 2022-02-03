Yunusemre Belediyesi Muradiye’de 6. Sokağı ağaçlandırdı

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi 6. Sokakta başlattığı ağaçlandırma çalışmasını tamamladı.

Yemyeşil bir Yunusemre sloganıyla başlattığı “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında ağaçlandırma çalışmalarını hızla sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi 6. Sokakta gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor projemiz kapsamında ilçemizde belirli bir program dâhilinde fidan dikimine hız kaybetmeden devam ediyoruz. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi Muradiye mahallemizde de fidan dikimi gerçekleştirdik. Yemyeşil Bir Yunusemre için ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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