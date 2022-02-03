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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de 328 öğrenci Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırdı

İHA

Salihli’de 328 öğrenci Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde mesleki eğitime vatandaşlar ilgi gösterirken Mesleki Eğitim Merkezlerine, Manisa’nın Salihli ilçesinde 328 öğrenci kayıt yaptırdı.
Mesleki ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezlerine ilgi her geçen gün artıyor.
Salihli Kaymakamlığı ve Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde devam eden çalışmalar kapsamında mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 1.275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 2 bin 125 liraya yükseliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.
Salihli’de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, “Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda başlatılan çalışmalar doğrultusunda ilçemizde bulunan Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Salihli Mesleki Eğitim Merkezi ve Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir süre önce hizmete giren Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunda kayıtlar devam etmektedir” dedi.

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